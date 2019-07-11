Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів

Шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції увечері в середу.

Штормовий вітер, сильні зливи та сильний град накрили півострів Халкідіки поблизу міста Салоніки.

Подружжя з Чехії загинуло після того, як сильний вітер перекинув їхній будинок-автопричеп. Серед загиблих також є двоє росіян та двоє румунів.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє про понад сотню постраждалих, в деяких з них виявили переломи кінцівок.

У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служби цивільного захисту на півночі Греції, назвав те, що трапилося "безпрецедентним явищем".BBC News Україна звернулася до Консульської служби МЗС за інформацією щодо наявності серед постраждалих туристів українців.

Шторм стався після періоду дуже спекотної погоди в Греції з температурами, які зростали до 37 градусів Цельсія протягом останніх двох днів.

На зображеннях та відео, опубліковані у соціальних мережах, можна побачити повалені дерева, перекинуті автомобілі і пошкоджені будівлі.

"Це перший раз у моїй 25-річній кар'єрі, коли я пережив щось подібне", - зазначив Атансіос Калцас, директор медичного центру Неа Муданія, який надавав допомогу багатьом пораненим.

"Це було настільки раптово, настільки раптово", - додав він.

Свідок, процитований телеканалом ERT, повідомив, що раптовий шторм тривав лише близько 20 хвилин.

Румунська жінка та її дитина загинули, коли дах ресторану обрушився у містечку Неа Плагія, кажуть чиновники, тоді як російський чоловік і його син загинули внаслідок падіння дерева біля свого готелю на морському курорті Потідея.

Грецький міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоідіс відвідає регіон у четвер.