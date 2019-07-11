11.07.2019, Четверг, 18:25

USD 25.6000

RUB 0.3970

EUR 28.8000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

10:21

Мартини є переносниками супербактерій

10:20

Як хакери можуть зламати вебкамеру Apple Mac

10:18

Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів

10:15

Що американські експерти кажуть про запит України на купівлю зброї у США

10:17

Світоліна вийшла у пів фінал Вімблдону - вперше в історії

10:16

Потоп у Вашингтоні

10:14

Рейтинги партій: "Слуга народу" за крок від 50%, "Голос" не проходить
Всі новини »

публікації »

Що відбувається з гривнею і коли чекати її послаблення
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів

11 липня 2019

Шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції увечері в середу.

Штормовий вітер, сильні зливи та сильний град накрили півострів Халкідіки поблизу міста Салоніки.

Подружжя з Чехії загинуло після того, як сильний вітер перекинув їхній будинок-автопричеп. Серед загиблих також є двоє росіян та двоє румунів.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє про понад сотню постраждалих, в деяких з них виявили переломи кінцівок.

У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служби цивільного захисту на півночі Греції, назвав те, що трапилося "безпрецедентним явищем".BBC News Україна звернулася до Консульської служби МЗС за інформацією щодо наявності серед постраждалих туристів українців.

Шторм стався після періоду дуже спекотної погоди в Греції з температурами, які зростали до 37 градусів Цельсія протягом останніх двох днів.

На зображеннях та відео, опубліковані у соціальних мережах, можна побачити повалені дерева, перекинуті автомобілі і пошкоджені будівлі.

"Це перший раз у моїй 25-річній кар'єрі, коли я пережив щось подібне", - зазначив Атансіос Калцас, директор медичного центру Неа Муданія, який надавав допомогу багатьом пораненим.

"Це було настільки раптово, настільки раптово", - додав він.

Свідок, процитований телеканалом ERT, повідомив, що раптовий шторм тривав лише близько 20 хвилин.

Румунська жінка та її дитина загинули, коли дах ресторану обрушився у містечку Неа Плагія, кажуть чиновники, тоді як російський чоловік і його син загинули внаслідок падіння дерева біля свого готелю на морському курорті Потідея.

Грецький міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоідіс відвідає регіон у четвер.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).