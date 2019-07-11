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Світоліна вийшла у пів фінал Вімблдону - вперше в історії

10 липня 2019

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у пів фінал тенісного турніру Вімблдон.

У чвертьфіналі вона обіграла 68-у ракетку світу Кароліну Мухову з Чехії з рахунком 7:5, 6:4.

Раніше тенісистки зустрічалися лише раз. Тоді теж перемогла Світоліна.Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у пів фінал Вімблдону в одиночному розряді.

"Почуваюся надзвичайно. Для мене це перший пів фінал, і я насправді не очікувала, що це станеться", - сказала 24-річна українка після перемоги.

У півфіналі вона зіграє з Сімоною Халеп з Румунії, колишньою першою ракеткою світу.

Матч відбудеться 11 липня.

Світоліна зустрічалася з Халеп вже сім разів, з яких чотири перемогла.

Зокрема вона здобула перемогу над румункою у травні минулого року в фіналі турніру WTA серії Premier 5 у Римі.

У світовому рейтингу тенісисток Еліна Світоліна зараз на 8 місці.

У півфінал також вийшла американка Серена Вільямс.

Її суперницею стане Барбора Стрицова з Чехії.

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