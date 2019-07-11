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Потоп у Вашингтоні

10 липня 2019

Велика злива призвела до повені у місті Вашингтон, а також у прилеглих районах штатів Вірджинія та Меріленд.

Як повідомляє NBC News, тисячі місцевих домогосподарств залишилися без електрики, численні райони виявилися повністю затопленими.

Через повінь окремі дороги були заблоковані для руху автомобілів, водії змушені були залишати свої автівки прямо посеред вулиць. Якийсь час влада рекомендувала громадянам утриматися від користування машинами.

Частоково підтопило навіть Білий дім - користувачі соцмереж активно поширюють фото одного з підвальних приміщень адміністрації президента США:

Постраждала і принаймні одна зі станцій метро - сильний потік води прорвався прямо через стелю тунелю.

Проте найбільшої шкоди повінь завдала кільком районам штатів Вірджинія та Меріленд, прилеглих до Вашингтона.

Користувачі соцмереж пишуть, що зазвичай чисті та прибрані парки і вулиці тутешніх міст нагадували гірські річки.

Рівень води на окремих ділянках щогодини піднімався на 7 сантиметрів.

Втім, поступово ситуація почала покращуватися - зливи вщухли, а рівень води на вулицях пішов на спад.

Національна метеорологічна служба вже повідомила, що наступні дні у районах, де пройшли зливи, будуть сонячними.

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