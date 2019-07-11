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Рейтинги партій: "Слуга народу" за крок від 50%, "Голос" не проходить

10 липня 2019

Рівень підтримки партії "Слуга народу" наблизився до 50%, згідно з ролінговим дослідженням Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводили з 25 червня по 7 липня серед 2004 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

  • "Слуга народу" - 48,5%
  • "Опозиційна платформа — За життя" - 14,1%
  • "Європейська солідарність" - 9,2%
  • "Батьківщина" - 6,2%

Решта партій, згідно з опитуванням, не проходять до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука.

За даними КМІС, "Голос" має підтримку 4,4% опитаних.

"Сила і Честь" - 4,1%, "Опозиційний блок" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4% "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3%.

19,9% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

67,8% позитивно оцінюють президента Володимира Зеленського, 51,6% - голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, 41,1% - представника президента у парламенті Руслана Стефанчука, 38,1% - Ігоря Смешка, а 26,7% - Святослава Вакарчука.

Ролінгове дослідження Українського інституту соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центру "Соціальний моніторинг", проведене з 28 червня по 4 липня серед 1000 повнолітніх респондентів, показує такі результати серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати:

  1. "Слуга народу" - 41,6%
  2. "Опозиційну платформу — За життя" - 13,7%
  3. "Європейська солідарність" - 8,5%
  4. "Батьківщина" - 7,7%
  5. "Голос" - 7,5%

За даними опитування, проведеного 29 червня - 3 липня 2019 року групою "Рейтинг", рейтинг партій серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати, виглядає так:

  1. "Слуга народу" - 42,3%
  2. "Опозиційна платформа — За життя" - 13,4%
  3. "Європейська солідарність" - 8,3%
  4. "Голос" - 7,2%
  5. "Батьківщина" - 7,2%

КМІС також запитав своїх респондентів, кого вони хотіли б бачити майбутнім прем'єром. Лідерами симпатій стали Юрій Бойко (12,8%), Юлія Тимошенко (12,3%) та Володимир Гройсман (9,6%). Далі йдуть Ігор Смешко (7,7%) та Святослав Вакарчук (4%).

Найочікуванішими кроками від президента Володимира Зеленського респонденти назвали зниження тарифів на комунальні послуги (42,8%); подання в парламент законопроєкту про зняття недоторканності з депутатів, суддів, та президента (36,6%); почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України (33%); почати/прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів (31,4%).

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