На Полтавщині серед пшеничного поля впав літак

У селі під Оржицею на поле пшениці впав саморобний легкомоторний літак, через що один пілот загинув, другий — отримав травми. Повідомляє poltava.to.

«У селі Плехів Оржицького району 7 липня о 15:32 впав літак. Один чоловік загинув, інший — травмований. Його доправили до лікарні у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, літак був саморобний, легкомоторний. Він впав на поле пшениці. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook, на його борту перебувало двоє місцевих мешканців.

Поліція з’ясовує причини й обставини події.