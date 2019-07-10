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У Франції подали до суду на півня за шум

09 липня 2019

Півень на ім'я Моріс, чиє ранкове кукурікання набридло сусідам, опинився у центрі справжньої судової баталії у Франції.

Позивачі заявляють, що кукурікання півня призводить до шумового забруднення, від якого страждає пара пенсіонерів з будинку відпочинку на мальовничому французькому острові Олерон.

Власниця птаха, Корінн Фессо, каже, що її півень просто робить те, що й інші півні.Ні Моріс, ні його обвинувачі не прийшли на суд у місті Рошфор на заході Франції для розгляду справи в четвер.

Проте півня, який став чимось на кшталт місцевої знаменитості, прийшли підтримати власники інших півнів, які зібралися біля будівлі суду.

Заявники, Жан-Луї Бірон і Йоелль Андріє, побудували будинок для відпочинку в селі Сен-П'єр-д'Олерон близько 15 років тому, переселившись туди після виходу на пенсію.

Одна з причин, через яку вони обрали саме цей регіон, за їхніми словами, це його спокій. Проблеми з гучним кукуріканням Моріса у них почалися у 2017 році.

Вони скаржилися пані Фессо, яка прожила на Олероні вже 35 років, це й стало початком суперечки, яка потрапила до заголовків ЗМІ.

Для пані Фессо, а також її прихильників у місцевій громаді, справа проста — півні є частиною сільського життя, і тому нерозумно вимагати, аби вони замовкли.

Чи потрібно буде щось робити з кукуріканням Моріса, тепер вирішить суд. Вердикт мають оголосити у вересні.

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