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У Каліфорнії стався другий потужний землетрус за два дні

08 липня 2019

У пустелі на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 7,1 - найпотужніший в цьому регіоні за останні 20 років.

Землетрус викликав перебої в енергопостачанні і пошкодив окремі житлові будинки: порозбивалися вікна, тріснули стіни, а у місцях розриву газових труб спалахнули пожежі.

Даних про загиблих чи серйозно постраждалих немає, заявили у департаменті пожежної охорони Лос-Анджелеса.

Мер невеликого міста Ріджкрест, яке розташоване найближче до епіцентру землетрусу, Пеггі Брідден повідомила про кількох жителів, які отримали легкі травми.

Також повідомляється, що частина глядачів бейсбольного матчу за участю команди "Лос-Анджелес доджерс", відчувши коливання грунту, кинулася тікати зі стадіону, тоді як спортсмени продовжили гру.

"Як вони можуть продовжувати грати?" - запитував коментатор відеотрансляції.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав Білий дім ввести у штаті надзвичайний стан, що робить можливим федеральну допомогу.

Землетрус стався ввечері п'ятниці за місцевим часом.

Епіцентр знаходився на глибині 900 метрів поблизу Ріджкрест, що 240 км на північний схід від Лос-Анджелеса.

А поштовхи відчувалися від Лас-Вегаса в штаті Невада до Лос-Анджелеса на тихоокеанському узбережжі, і навіть на кордоні з Мексикою.

Землетрус також торкнувся полігону Військово-морських сил США, що розташований у Каліфорнії.

Каліфорнія - сейсмонебезпечних регіон, через нього на 1200 км тягнеться тектонічний розлом Сан-Андреас.

Разом з тим, великих сейсмічних катаклізмів в штаті не було з часів руйнівного землетрусу 1906 року в Сан-Франциско. Серед жителів штату поширене уявлення, що новий "великий" землетрус ("the Big One") неминучий і навіть вже запізнюється.

Перед цим, у четвер, в Каліфорнії був зафіксований підземний поштовх магнітудою 6,4, який геологи кваліфікують як провісник нинішнього землетрусу.

Сейсмолог доктор Люсі Джонс відзначила, що п'ятничні поштовхи стали наслідком землетрусу, що стався у четвер: "Це буде продовжуватися".

Вона оцінила можливість нового поштовху в найближчі дні як один до десяти: "Будь-який землетрус робить наступний більш імовірним".

Сейсмолог припускає, що підземний розлом після цього землетрусу може сягати 30 миль завдовжки.

Водночас вона відзначає, що ця тріщина розташована достатньо далеко і навряд чи призведе до масштабного розколу розлому Сан-Андреас.

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