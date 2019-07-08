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Родичі дали згоду на смерть пацієнта. Коли він помер, виявилося, що це не його родичі

08 липня 2019

Американська лікарня припинила підтримувати життя одного з пацієнтів після того, як люди, яких вважали його родичами, дали на це згоду. Згодом з'ясувалося, що вони не були близькими померлого. Як таке могло статися?

Чоловіка, про якого йде мова, привезли в лікарню Mercy Hospital у Чикаго в квітні цього року - після того, як його знайшли під автомобілем непритомним. На ньому не було одягу, обличчя було сильно понівечене.

Поліція Чикаго ідентифікувала його як Альфонсо Беннетта, і вже у травні лікарі зв'язалися з родичами пацієнта.Він помер після того, як вони дали згоду на те, аби його відключили від систем підтримки життя.

Вже після смерті чоловіка, після тривалого від'їзду до міста повернувся справжній Альфонсо Беннетт: так з'ясувалося, що померлий пацієнт - це не він.

Поліція взяла відбитки пальців померлого і виявила, що насправді це 69-річний Еліша Бріттмен. Правоохоронці змогли вийти на контакт з його родичами.

Тепер обидві родини планують судитися з керівництвом лікарні і владою Чикаго.

Одразу по прибуттю до лікарні чоловіка записали як Джона Доу - так підписують усіх пацієнтів, особа яких поки не встановлена.

Коли родичів Альфонсо Беннетта повідомили, що він в лікарні, брати і сестри виразили сумнів в тому, що це він.

"Я спитала, як вони взагалі можуть підтвердити, що це мій брат. Я не могла його впізнати", - каже Розі Брукс, сестра справжнього пана Беннетта.

Лікарі пояснювали, що родичі не впізнають пацієнта через понівечене обличчя і припустили, що близькі просто не можуть прийняти те, що сталося.

Місцеперебування справжнього Альфонсо Беннетта родичам на той момент було невідоме.

Чоловіка, якого знайшли під машиною без свідомості, насправді звали Еліша Бріттман, йому було 69 років.

Коли його з його родиною зв'язалися, родичі сказали, що він зник якийсь час тому.

"Ми телефонували в усі морги, лікарні - телефонували всюди", - розповіла CBS News Міоші Бріттман, племінниця чоловіка.

Сенатор штату Іллінойс Патрисія Ван Пелт вже заявила, що для встановлення особистості пацієнта поліція одразу ж мала використати відбитки пальців або зразок ДНК.

Керівник відділу комунікацій поліції Чикаго заявив: "Сказати, що в нас є питання, це нічого не сказати. Є детективи, які наразі розслідують усі аспекти цього інциденту".

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