На Вінниччині замулило й змило 4,5 тисячі гектарів посівів

Зливи завдали збитків вирощеному врожаю. Зокрема, на Вінниччині замулило й змило 4,5 тисячі гектарів посівів із загальної площі зернових 846 тисяч гектарів. Про це повідомляється нa caйті Голос Укрaїни.

Насправді пошкоджено більший клин вирощеного врожаю. За інформацією обласного Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, названа цифра враховує тільки поля сільськогосподарських підприємств. Землі індивідуальних власників не обстежували. Не враховано багаторічні насадження, яким також частково завдано збитків.

«Передусім постраждали райони, де мають землі на схилах понад 3 градуси, а також еродовані ділянки, — повідомив керівник відділу виробництва продукції рослинництва Вінницького обласного Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Ігор Федчишин. — Це Жмеринський, Ямпільський, Чернівецький, Тиврівський та Томашпільський райони.

Сьогодні такі поля використовуються в основній сівозміні. Навіть просапні культури там висівають. У декого — не поперек схилу, а поздовж. Раніше на схилах формували захисні сівозміни.

Незважаючи на аномальні природні явища — сильні зливи і спеку з температурою понад плюс 30 C, розвиток зернових відбувається з випередженням строків, визначених науковцями. Колос в озимих на 1,5—2 сантиметри довший. А озимий ріпак має більше стручків і відповідно — більше насінин.

«Можна сподіватися на валовий збір зерна на рівні минулого року, — каже Ігор Федчишин. — Щодо якості, є питання. Адже погода в багатьох випадках не дала змоги провести у визначені терміни захист культур від хвороб, шкідників.

Першими збирати врожай розпочали в низці господарств Немирівського, Піщанського, Чечельницького та Ямпільського районів. Обмолочують озимий ячмінь, середня урожайність якого становить 32,8 ц/га. Таку цифру назвали в обласному Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів.

«Насінин у колосках агрономи нараховують більше, ніж було торік, — розповів «Голосу України» керівник сільгосппідприємства «Писарівське» Ямпільського району Віталій Віт. — Однак зерно трохи приплюснуте — далися взнаки високі температури. У другій половині червня вони сягали понад 30 градусів. А ось полеглиці від злив і буревіїв у нас небагато, якщо порівнювати з деякими іншими господарствами району. Погодні аномалії стороною обходили село.

На обмолот ранніх зернових аграріям Вінниччини знадобиться приблизно два тижні. Розраховують зібрати два мільйони тонн збіжжя. З цієї кількості пшениця становитиме 1,7—1,8 млн тонн.