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Граната вибухнула на дитячому майданчику - шестеро дітей постраждали

02 липня 2019

Шестеро дітей дістали травми внаслідок вибуху невстановленого предмета, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався ввечері 1 липня на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області.

Як повідомляє поліція, в результаті вибуху поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро дітей віком від 4 до 16 років.

Постраждалих доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. За інформацією поліції, одна дитина перебуває у тяжкому стані.Водночас завідувач приймальним відділенням лікарні Ігор Майденко розповів виданню Інформатор, що у важкому стані знаходяться двоє дітей, вони в реанімації.

Вночі двом дітям у найважчому стані зробили операції, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

"16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - в свідомості", - зазначив голова облради.

За його словами, ще двох дітей почали оперувати вранці у вівторок.

Після вибуху на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Діти розповіли поліції, що знайшли цей пристрій на смітнику у своєму селищі.

"Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув", - повідомила поліція Дніпропетровської області.

Як з'ясували правоохоронці, ймовірно, вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.

Остаточно попередній висновок підтвердить експертиза.

Подію кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання боєприпасів).

Поліція намагається встановити звідки в селі з'явився небезпечний предмет.

Триває досудове розслідування.

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