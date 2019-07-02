Найбільша злива за десятиліття спричинила хаос у Мумбаї

Потужна злива спричинила транспортний колапс у фінансовій столиці Індії Мумбаї, порушивши роботу автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

Щонайменше 15 людей загинуло, коли на них впала стіна вночі у вівторок, 2 липня. Стіна не витримала після того, як дощ не вщухав два дні.

Влада оголосила вівторок вихідним днем, закликавши людей не виходити на вулицю.

Злива стала найпотужнішою в місті за останнє десятиліття.За даними метеорологів, середньомісячну кількість опадів у 550 мм було перевищено лише за 48 годин.

Фахівці звинувачують у щорічному "дощовому хаосі" швидку розбудову міста і погане міське планування.

Більшість жертв - робітники, які працювали на будівництві на околиці міста. Як повідомила влада, стіна втратила міцність після кількох днів безперервного дощу.

Багато районів міста затопило.

Зупинено рух міських потягів.

Також закрито головну злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Мумбаї після того, як літак виїхав за межі смуги, сідаючи під час сильної зливи.

У Мумбаї розташований другий за розміром аеропорт в Індії.

Щонайменше 50 літаків перенаправили, ще 50 скасували. Очікуються подальші затримки рейсів.

Місцеві мешканці звинувачують міську владу в неготовності до сильних дощів.

Подібна ситуація сталася у 2017 році, коли сильна злива буквально паралізувала місто.

У 2005 році через потопи, спричинені дощами, загинуло понад 900 людей.

Щодня до міста в пошуках роботу їдуть тисячі людей, через що місто хаотично забудовують.

У багатьох районах стара дренажна система, що сприяє затопленню.