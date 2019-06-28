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Мексиканським поліцейським радять худнути, якщо хочуть вищу зарплату

27 червня 2019

Мексиканським поліцейським, які прагнуть служити у новоствореній Національній гвардії, порадили схуднути. Тоді вони зможуть заробляти більше.

Одразу кілька сотень мексиканських правоохоронців не змогли здати нормативи, необхідні для вступу до Національної гвардії. Саме працівники цієї структури повинні будуть укомплектувати контрольно-пропускні пункти на кордоні країни і боротися з нелегальною міграцією.

За даними дослідження 2017 року, близько 79% мексиканських поліцейських мають зайву вагу або страждають від ожиріння, повідомляє сайт Mexico News Daily.

Схуднути поліцейським порадив голова Федеральної поліції Рауль Авіла Ібарра - ця заява була зроблена під час непублічного спілкування з правоохоронцями, але видання El Universal змогло отримати аудіозапис розмови.

На записі чутно, як пан Ібарра закликає колег переходити до Нацгвардії і переконував їх, зокрема, тим, що "там більше платять".

"Ті з нас, хто важать забагато, матимуть шість місяців на те, аби привести себе у відповідність до тих вимог, які перед нами ставлять", - каже він.

Як пише видання El Financiero, кандидати до Нацгвардії повинні мати індекс маси тіла не більший за 28.

Серед інших вимог - відсутність пірсингу і татуювань, які може бути видно, коли нацгвардійці носитимуть форму.

Створення Нацгвардії було ініціативою президента Андреса Мануеля Лопеса, якого на початку року підтримали мексиканські парламентарі.

Передбачалося, що Нацгвардія зосередиться на боротьбі з організованою злочинністю, але натомість її часто використовують для боротьби з нелегальними мігрантами, які через Мексику прагнуть потрапити до США з інших країн Центральної Америки.

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