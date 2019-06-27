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У киянина конфіскували яхту за несплату аліментів

26 червня 2019

У Києві державні виконавці арештували яхту місцевого жителя за несплату аліментів. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції.

Вітрильник описали й наклали арешт після того, як чоловік заборгував понад 123 тисячі гривень аліментів за свого сина.

Крім того, він ще мав сплатити штраф за невиплачені гроші у майже 60 тисяч гривень.Вітрильну яхту 2015 року випуску планують продати на аукціоні. Отримані ж кошти направлять на ліквідацію боргів по аліментах.

А раніше цього місяця суд в Одеській області засудив до року і 6 місяців позбавлення волі чоловіка, який з 2011-го не платив аліменти донці у розмірі 350 гривень щомісяця.

На червень минулого року борг чоловіка був майже 31 тисячу гривень. Чоловік може уникнути тюрми, якщо погасить борг та регулярно платитиме аліменти. Йому призначили випробувальний термін в один рік.

Також через борг чоловіка обмежили у праві керування автомобілем, виїзду за кордон та арештували майно.

За даними Мінюсту, після посилення відповідальності за несплату аліментів на початку 2018 року, державні виконавці стягнули майже 2,8 мільярда гривень з боржників, з яких 873 мільйони гривень - завдяки застосуванню встановлених законом обмежень: заборона на виїзд за кордон, полювання, володіння зброєю, арешт майна, позбавлення водійського посвідчення.

Також на сайті Мінюсту доступний публічний реєстр боржників по аліментах.

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