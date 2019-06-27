Володимира Кличка евакуювали з яхти

Працівники прибережної охорони Іспанії евакуювали Володимира Кличка після того, як яхта, на якій він перебував, загорілася.
Раніше повідомлялося, що 43-річний Кличко, який завершив боксерську кар'єру у 2017 році, останніми днями відпочиває на острові Мальорка.
Про інцидент із загорянням яхти сам Кличко повідомив у своєму Twitter.
"Будьте обережні зі своїми бажаннями. Доля сприйняла моє бажання отримати "трохи адреналіну" дещо буквально", - написав він.
"Вночі у неділю наша яхта загорілася - мою сім'ю та друзів евакуювали працівники прибережної охорони та пожежники. Не хвилюйтеся: всі ми в порядку", - додав Кличко.