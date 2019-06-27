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Канадка заснула під час польоту, а прокинулася вже вночі у темному і порожньому літаку

25 червня 2019

Пасажирка літака Air Canada прокинулася після польоту і виявила, що залишилася сама у темному та холодному лайнері.

Тіффані Адамс розповіла, що заснула під час польоту із Квебека до Торонто 9 червня. А коли прокинулася, то зрозуміла, що навколо ні душі й літак вже стоїть на стоянці.

Вона каже, що з того часу її мучать "нічні жахи".

Air Canada підтвердила, що такий інцидент мав місце, ведеться розслідування.Пані Адамс написала у Facebook, що прокинулася "близько півночі [через кілька годин після польоту] і відчула, що змерзла та все ще перебуває на своєму місці в темному літаку".

За її словами, це "жахливі" відчуття.

Пасажирка змогла додзвонитися своїй подрузі Діні Дейл, аби про все розповісти, а потім її телефон вимкнувся.

Пані Дейл подзвонила в аеропорт Торонто і розповіла їм про місцеперебування знайомої.

Сама Тіффані Адамс в цей час зуміла знайти ліхтарик у кабіні літака та спробувала з його допомогою привернути увагу.

Згодом її знайшли оператори, які, як вона розповіла, були "шоковані".

Представники Air Canada запропонували їй лімузин і готель, але вона відмовилася, оскільки хотіла повернутися додому якомога швидше.

Жінка додала, що представники Air Canada двічі викликали її в рамках розслідування та просили вибачення.

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