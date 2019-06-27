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В Німеччині під час навчань зіткнулися два винищувачі Eurofighter

25 червня 2019

Два німецькі винищувачі Eurofighter зіткнулися і зазнали катастрофи в районі озера Мюриц на північному сході Німеччини.

За даними очевидця - ще одного пілота Eurofighter - обидва льотчики змогли катапультуватися з літаків.

Одного з них знайшли живим, рятувальникам вдалося зняти його з дерева. Але за непідтвердженими повідомленнями німецького телеканалу n-tv, другий пілот загинув.За даними місцевої влади, один з літаків впав у ліс, а інший - в 10 км від місцевого села. За попередніми даними, від уламків ніхто не постраждав.

Представник бундесверу заявив, що зіткнення в повітрі сталося, коли літаки здійснювали навчальні польоти.

Місцеві ЗМІ показали кадри, як піднімається дим від обох літаків, що впали. Ні на одному з винищувачів не було зброї.

Літаки Eurofighter, які створив консорціум компаній Airbus, BAE Systems і Leonardo, використовують військові по всьому світу.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина разом з Францією збираються створити європейський винищувач шостого покоління FCAS (Future Combat Air System - бойова повітряна система майбутнього), який зокрема замінить винищувач Eurofighter.

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