Вбивство 9-річного хлопчика у Києві

Столична поліція розслідує вбивство 9-річного Захара, тіло якого напередодні виявили в озері Вирлиця, неподалік від станції метро "Харківська". Що відомо про цю справу?

Повідомлення про зникнення дитини 2009 року народження вперше з'явилося ввечері 22 червня. За словами родичів хлопчика, близько 8 вечора в суботу він вийшов з дому на прогулянку.

Бабуся Захара розповіла, що той довго не повертався, і коли на вулиці почало темніти, вона кинулася шукати онука. Втім, безрезультатно.

Вона одразу ж звернулися до правоохоронців, оголошення про пошуки зниклого Захара також активно поширювалися соцмережами.Вже у неділю поліцейським вдалося виявити тіло хлопчика: його знайшли в озері Вирлиця, тіло було вкрите ранами.

"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травму черепа. На березі була захована сорочка загиблого та його блокнот. Також водолази дістали із дна озера предмети, схожі на ніж та молоток", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Щоб вийти на слід підозрюваного, правоохоронцям знадобилося кілька годин: камери відеоспостереження зафіксували, як Захар іде разом із невідомим чоловіком. Його особу вже встановлено.

Ним виявився родич Захара 1989 року народження, його ім'я правоохоронці не розголошують.

"Встановлено, що йому - 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім'ї матері", - розповів Крищенко.

За його словами, підозрюваний сам зізнався у вбивстві хлопчика.

Ймовірний мотив злочину - образа: у день зникнення Захара між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, через який підозрюваний і вирішив помститися.

Як повідомляє столична прокуратура, ввечері 22 червня чоловік дочекався хлопчика біля його будинку і запросив покупатися в озері - той погодився.

Вже на березі чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба - загалом понад 30 ударів.

Після цього підозрюваний "молотком, який заздалегідь приготував, спричинив дитині декілька ударів в область голови", а потім прив'язав до ноги дитини камінь і заштовхав тіло у воду.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за статтею "Умисне вбивство малолітньої дитини", йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Вже увечері прокуратура Києва повідомила, що чоловіка арештували на два місяці без права на заставу.