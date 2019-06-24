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Укренерго попереджає про можливість аварійних відключень через спеку

24 червня 2019

В "Укренерго" кажуть про "загрозливу ситуацію" в електроенергетиці через високу температуру повітря, пікове навантаження на систему і відсутність резервних маневрових потужностей, зокрема, ТЕС, забезпечених паливом.

"В поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС (тепло електро станцій) генеруючих компаній", - йдеться у повідомленні на сайті національної енергетичної компанії.

За інформацією "Укренерго", наразі без резервів через відсутність вугілля перебувають 7 блоків ТЕС, із яких 3 належать ДТЕК, і 4 - "Центренерго".

"За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%", - зазначають в "Укренерго".

Крім того, ще на 8 блоках відбуваються аварійні ремонти.

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація, - застерігають в "Укренерго". - Це значить, що в "Укренерго" не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках "Укренерго" може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми".

Через критичну ситуацію "Укренерго" вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом.

Понад половину електроенергії в Україні виробляють атомні станції. Проте для швидкого покриття різниці між періодами пікового навантаження і зменшення попиту потрібні так звані "маневрові" потужності, роль яких в Україні виконують переважно теплові станції.

Очікується, що з 1 липня ринок електроенергії в Україні має запрацювати за новими правилами. Учасники ринку, експерти та міжнародні партнери вважають цей запуск передчасним, а ринок - не готовим до нових правил, попри те, що підтримують саму реформу. Президент Зеленський подав до парламенту як невідкладний законопроєкт, який передбачає відтермінування запуску ліберального ринку електроенергії на рік, до 1 липня 2020 року. Проте депутати поки що не розглянули його, і, за графіком, не планують збиратися на сесійні засідання до 1 липня.

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