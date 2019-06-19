Під Києвом перекинулася вантажівка з коровами, є загиблі

Під Києвом водій вантажівки, яка перевозила велику рогату худобу, не впорався з керуванням. Машина злетіла з дороги та перекинулася. Водій та пасажир загинули на місці пригоди. Про це повідомляє ДСНС Київської області, передає Соцпортал.

До оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Васильків, поворот на вул.Донбасівська.

На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілемта здійснив зіткнення з опорою електромережі.

Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце пригоди, деблокували водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.