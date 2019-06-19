Кір повертається: недовіра до вакцинації — світова проблема

Недовіра населення до вакцин означає, що світ робить крок назад у боротьбі зі смертельними інфекційними захворюваннями, яким можна запобігти, попереджають експерти.

Найбільше глобальне дослідження ставлення людей до імунізації свідчить про те, що рівень довіри до вакцин у деяких регіонах викликає тривогу.Аналіз Wellcome Trust охоплює відповіді понад 140 тисяч людей у більш ніж 140 країнах.

Він з'явився на тлі заяв ВООЗ про те, що сумніви щодо вакцинації є однією з десяти головних загроз для здоров'я людей у всьому світі.

У країнах, які були близькими до подолання кору, спостерігають нові великі спалахи цієї хвороби.

Дані показують зростання кількості випадків кору практично в кожному регіоні світу, причому у 2017 році таких випадків було на 30% більше, ніж у 2016-му.

Рішення про відмову від вакцинації — з будь-яких причин — підвищує ризик інфікування не лише для конкретної людини, але й для інших.

Якщо достатня кількість людей вакцинується, це перешкоджає поширенню хвороби — експерти називають це "колективним (популяційним) імунітетом".

Імран Хан з Wellcome Trust каже: "Наразі ми дуже стурбовані через кір, адже рівень вакцинації, нижчий за 95%, може призвести до спалахів, що ми зараз і ми бачимо".

Серед тих, хто найбільш невпевнений у безпеці вакцин, зокрема люди з країн з високим рівнем доходів.

Приміром, у Франції — одній з кількох європейських країн, які зараз переживають спалахи кору — кожен третій не погоджується з твердженням, що вакцини є безпечними. Це найвищий відсоток серед усіх країн світу.

Також 19% людей у Франції не погоджуються з тим, що вакцини є ефективними, а 10% незгодні з тим, що вакцинація є важливою для дітей.

Французький уряд тепер додав ще вісім примусових щеплень - до тих трьох, які дітям у країні вже робили.

Сусідня Італія — ​​де 76% погоджуються, що вакцини безпечні — нещодавно прийняла закон, який дозволяє школам не допускати до занять невакцинованих дітей або штрафувати їхніх батьків. Це відбулось після того, як рівень імунізації у країні знизився.Велика Британія ще не пішла так далеко, але міністр охорони здоров'я Метт Генкок заявив, що не виключає ідею введення обов'язкових щеплень, якщо це буде необхідно.

США також переживають спалах кору, найбільший за останні десятиліття — понад 980 підтверджених випадків у 26 штатах від початку 2019 року.У Північній Америці, Південній і Північній Європі з тим, що вакцини безпечні, погоджуються трохи понад 70% людей.

У Західній Європі цей показник становить лише 59%, у Східній Європі - 50%.

В Україні, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків кору в Європі минулого року (загалом 53 218), лише 50% людей погоджуються з твердженням, що вакцини є ефективними. У Білорусі цей показник становить 46%, у Молдові - 49%, у Росії - 62%.

У дослідженні люди з більшою довірою до вчених, лікарів і медсестер, як правило, згодні з тим, що вакцини безпечні. І навпаки, ті, хто самостійно шукав інформацію про науку, медицину або здоров'я, останнім часом менш схильні із цим погоджуватись.