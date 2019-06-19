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НБУ скасував обов'язковий продаж валюти бізнесом

19 червня 2019

Національний банк України скасував вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень.

Норма, яка зобов'язує підприємців продавати частину своїх валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку перестане застосовуватись з 20 червня 2019 року.

Регулятор запевняє, що дане послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.За статистикою останніх років, яку наводить НБУ, бізнес загалом продавав понад 90% валюти, хоча з березня обов'язкова частка складала 30% (до цього 50%).

Вимогу про обов'язковий продаж валютних надходжень для експортерів Нацбанк запровадив ще у листопаді 2012 року.

У серпні 2014 року він зобов'язав бізнес продавати 100% валютних надходжень, виправдовуючи це необхідністю забезпечити фінансову стабільність в Україні.

У вересні 2014 року Нацбанк знизив частку до 75%, у червні 2016 року — до 65%, а в липні 2017 року — до 50%, востаннє частку знизили у березні 2019 року — до 30%.

НБУ пояснював поступове зменшення частки обов'язкового продажу валюти прогресом у досягненні фінансової стабільності.

Інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса розповів BBC News Україна, що бізнес давно очікував на це рішення, а наявність обмеження такого роду "непритаманна для нормальної розвинутої економіки".

За його словами, це "позитивний сигнал, що НБУ буде продовжувати лібералізацію" фінансового ринку.

"Це й сигнал, що Нацбанк не бачить загроз національній валюті", - вважає банкір. Він нагадав, що введення таких обмежень було одним із ключових елементів "боротьби за стабільну гривню".

Пан Фурса підкреслив, що хоча це рішення й не змінить практику ведення бізнесу, проте дасть можливість підприємцям самостійно розпоряджатись своїми грошима, а це завжди позитивно.

Голова наглядової ради НБУ Богдан Данилишин у розмові з BBC News Україна сказав, що також вважає дане рішення кроком "на зустріч покращенню ділового та інвестиційного клімату в Україні".

За його словами, скасування обов'язку можливо призведе до "зменшення оффшоризації розрахунків у українських експортерів".

Пан Данилишин не вбачає у рішенні регулятора якихось загроз нинішній курсовій стабільності, оскільки більшість компаній і так продають свою валютні надходження.

У вівторок НБУ представив звіт про фінансову стабільність, у якому зазначив, що ризики зараз перебувають на одному з найнижчих рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків.

Єдині загрози, на думку регулятора, це судові процеси навколо "ПриватБанку" та можлива перерва у співпраці з Міжнародним валютним фондом, програма з яким завершується на початку наступного року.

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