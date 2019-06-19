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Чому Баришівський райсуд опинився в центрі уваги соцмереж

18 червня 2019

Баришівський районний суд цього тижня несподівано опинився в центрі уваги українців, ухваливши низку резонансних рішень.

У вівторок, 11 червня, цей суд у Київській області заборонив першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати свої обов'язки. В НБУ назвали дії судді, який виніс це рішення, неправомірними.

Баришівський райсуд також призупинив дію ліцензії української лоукост авіакомпанії SkyUp Airlines після того, як позивач поскаржився на невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що рішення місцевого суду незаконне через те, що він не мав права розглядати справу про призупинення ліцензії.Користувачі соцмереж не оминули феномен Баришівського суду.

"Новий мем - Баришівський районний суд" - пише Антон Комаров.

"Треба пропильнувати, щоб саме ця будівля опинилась на банкноті у 2000 гривень", - жартує в коментарях користувач Павло Драгобецький.

Дехто непокоїться про конкуренцію. "Алло, Печерський суд, вам не здається, що вас підсижують?" - іронізує Тетяна Волошина.

Хоча дехто переконаний, що Печерський суд досі непереможний.

Користувачі порівнюють резонансні рішення Баришівського суду з окружним адмінсудом Києва.

"Баришівський суд реально складає конкуренцію окружному адмінсуду Києва, - пише журналіст-розслідувач Денис Бігус. - Реальні пацани зробили столицю. Соціальні ліфти запрацювали!"

"Верховна Рада розпущена, Кабінет міністрів пішов на вибори, РНБО не засідає... І тут баришівські судді зрозуміли, що настав час брати владу у свої руки..." - пише депутат Ігор Попов.

Чимало користувачів жартують про всесильність Баришівського райсуду.

"Страшний суд почнеться в Баришівці", - коментує користувач Володимир Кадигроб.

У Facebook вже з'явився жартівливий акаунт Баришівського райсуду, де публікуються його рішення - наприклад, "дозволити прямому куту досягати значення 100 градусів, а розмір числа "пі" встановити рівним трьом.

"Але є і хороша новина. Тепер про Баришівку дізналось багато громадян. Тепер, можливо, туди поїдуть туристи зі всіх куточків України", - пише журналіст Олександр Рудоманов.

"Але це не точно, адже скоріш за все, в Баришівці окрім суду немає нічого цікавого".

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