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Аргентина відновила електропостачання після найбільшого в історії відключення

18 червня 2019

Електропостачання Аргентини й Уругваю вдалося відновити після того, як вчора зранку через збій у роботі електромереж майже вся територія обох країн опинилася без електрики. Аварія залишила десятки мільйонів людей у темряві.

Президент Аргентини Маурісіо Макрі пообіцяв провести повне розслідування інциденту.

Аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення електроенергії відбулося близько 07:00 у неділю за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі транспортних сигналів.

До відключення призвела несправність електромережі, яка обслуговує Аргентину та Уругвай.

Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готувалися до місцевих виборів, які довелося відкласти.

Від відключення постраждали також частини Парагваю і Чилі, повідомила державна енергетична компанія.

"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.

Речниця компанії Алехандра Мартінес назвала це безпрецедентним випадком.

"Це вперше, коли таке стається у всій країні", - сказала вона.

Посилаючись на офіційні джерела, аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення було пов'язане з несправністю при передачі електроенергії з греблі Яцикрета.

Міністр енергетики Аргентини Густаво Лопетегуї повідомив, що причину відключення електроенергії ще не визначили.

"На даний момент ми не виключаємо жодної можливості. Але ми не думаємо, що це пов'язано з кібер-атакою", - сказав він журналістам.

Електропостачання відновили для більш ніж 80% споживачів в Аргентині, кажуть чиновники.

Уругвайська енергетична компанія UTE заявила, що електрика доступна для 88% клієнтів.

Сукупне населення Аргентини та Уругваю складає близько 48 мільйонів людей.

Серед провінцій, де зникла електроенергія в Аргентині, були Санта-Фе, Сан-Луїс, Формоза, Ла-Ріоха, Чубут, Кордова і Мендоса.

Не постраждав лише район Тьєрра-дель-Фуего (Вогняна Земля) на крайньому півдні, оскільки він не підключений до загальної електромережі.

У сусідньому Парагваї райони Айолас, Пілар, Віллальбін та прикордонні райони Місьйонес і Неембуку залишились також без електрики.

Одна з найбільших водопостачальних компаній Аргентини Agua y Saneamientos Argentinos звернулася до людей з проханням обмежити споживання води, оскільки відсутність електрики впливає на водопостачання.

У соцмережах повідомляли про те, що відключення енергії має великий масштаб і розповсюджується від столиці Буенос-Айреса на півночі до Мендоси на заході й Комодоро-Рівадавії на півдні, серед багатьох інших міст.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, виборці в Аргентині голосують, використовуючи світло від мобільних телефонів.

У кількох провінціях місцеві вибори відклали.

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