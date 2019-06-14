В Україні вкрай низька завантаженість м‘ясопереробки

В Україні достатньо невикористаних потужностей для виробництва м’яса і м’ясних продуктів як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків. Завантаженість українських м’ясопереробних підприємств у 2018 році була на рівні всього 60% для переробки свинини, 30% — для яловичини і 37% — для готової продукції. Про це у Facebook повідомив керівник Асоціації «М’ясної галузі» України Віталій Павлівський. Такі дані були оприлюднені після опитування учасників цього об’єднання.

Наразі в Асоціації «М’ясної галузі» повідомляють, що після травневого періоду зниження ціни на живець свиней Україні демонструють висхідний рух. Робоча ціна живця 23 тижня піднялась на 4,5 грн до ціни попереднього та склала 43,53 грн/кг.

На думку учасників Асоціації, продовжить рухатись вгору — прогнозований інтервал 24 тижня складає 44,0-49,50 грн/кг. Асоціація «Свинарі України» повідомляє про середню робочу вартість 23 тижня на рівні 43,83 грн/кг.

Микола Бабанко генеральний директор Центра підвищення ефективності в тваринництві підкреслив: “За останні роки фермерів поменшало на 10 тисяч, сільгосппідприємств в тваринництві меншає на сотні щороку, поголів’я свиней і корів на мільйони. Собівартість живка свиней і сирого молока подвійна від нормативної…”.