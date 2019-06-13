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Жінка просить не засуджувати до смертної кари чоловіка, який вбив п’ятьох її дітей

13 червня 2019

Американка Ембер Кайзер, мати п'ятьох дітей, яких у 2014 році вбив їхній батько, звернулася до присяжних з проханням не засуджувати чоловіка до смертної кари.

Під час судового засідання в американському штаті Південна Кароліна пані Кайзер сказала, що той "не проявляв милосердя до моїх дітей, але вони його любили".

У травні 37-річного Тіма Джонса засудили за вбивство дітей віком від 1 до 8 років в їхньому будинку неподалік від міста Лексінгтон.Присяжні наразі вирішують: засудити Джонса до смертної кари чи до довічного ув'язнення.

Пані Кайзер сказала, що виступала проти ідеї смертної кари більшу частину свого життя.

При цьому вона зауважила, що поважатиме будь-яке рішення, яке схвалять присяжні.

Ембер Кайзер і Тім Джонс одружилися у 2004 році, незабаром після знайомства. Вони разом працювали в дитячому парку розваг в Чикаго.

У травні Кайзер засвідчила, що шлюб розпався, оскільки її чоловік був дуже релігійним та консервативним - за її словами, він вважав, що жінок "не має бути чутно".

Вони розлучилися після дев'яти років шлюбу. Кайзер погодилася, щоб опіку над дітьми отримав Джонс, оскільки в нього була хороша робота в компанії Intel із зарплатою 80 тисяч доларів на рік і власне авто.

Сама вона зустрічалася з дітьми раз на тиждень - щосуботи вони бачились в ресторані.

Під час засідання в залі суду пролунало, що в день вбивства чоловік сильно розлютився, коли побачив, як 6-річний Натан грався з розеткою.

Спочатку Джонс вбив хлопчика, а потім усіх інших дітей: Елейн (1 рік), Габріеля (2 роки), Еліаса (7 років) і Міру (8 років).

Після цього, заявляє сторона обвинувачення, чоловік загорнув тіла дітей у пакети, закинув їх у свій позашляховик і їхав подалі від дому впродовж дев'яти днів - аж поки не залишив тіла у сільській місцевості штату Алабама.

Джонса арештували, коли поліцейський зупинив чоловіка на дорозі у штаті Міссісіпі і почув "запах смерті", який ішов від автівки.

Сам Джонс себе винним не визнає. Сторона захисту твердить, що в момент злочину в нього стався приступ шизофренії - захворювання, на яке страждала його мама.

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