Трагедія в Будапешті: суд дозволив відпустити українського капітана під заставу

Українського капітана судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, можуть відпустити під заставу. Про це повідомляють угорські ЗМІ.

Як пише видання 24.hu, розмір застави має скласти 15 мільйонів форинтів, вирішив угорський суд. Це трохи більше 52 тисяч доларів.

За інформацією сайту Alfahir.hu, в рішенні суду йдеться про те, що українець буде зобов'язаний носити електронний браслет - йому заборонено залишати Будапешт.

Окрім того, чоловіку доведеться двічі на тиждень відвідувати відділок місцевої поліції.

64-річний український капітан на ім'я Юрій керував судном Viking Sigyn, яке врізалося у прогулянковий катер Mermaid.

У результаті аварії загинули 20 людей, ще 8 вважаються зниклими безвісти - їх тіла досі не знайшли.

Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Незабаром після аварії правоохоронці допитали українського капітана Viking Sigyn, після чого взяли його під варту.

Сам він повністю заперечує свою провину в тому, що сталося.

Пізніше в угорській поліції поліції повідомили, що за її даними у квітні українець був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах: нібито він керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.

Також, повідомляли правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону.

Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.