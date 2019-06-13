13.06.2019, Четверг, 12:18

USD 26.2000

EUR 29.4000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

10:57

Жінка просить не засуджувати до смертної кари чоловіка, який вбив п’ятьох її дітей

10:55

Трагедія в Будапешті: суд дозволив відпустити українського капітана під заставу

10:54

На Закарпатті 5 людей загинули через негоду

10:03

Гелікоптер здійснив аварійну посадку на хмарочосі Мангеттена

10:01

Українська молодіжка вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу

09:59

В Угорщині підняли затонулий прогулянковий катер

10:06

У Західній Африці під час нападу вбито сотню селян
Всі новини »

публікації »

Як техногенна катастрофа може змінити хід історії
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Трагедія в Будапешті: суд дозволив відпустити українського капітана під заставу

13 червня 2019

Українського капітана судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, можуть відпустити під заставу. Про це повідомляють угорські ЗМІ.

Як пише видання 24.hu, розмір застави має скласти 15 мільйонів форинтів, вирішив угорський суд. Це трохи більше 52 тисяч доларів.

За інформацією сайту Alfahir.hu, в рішенні суду йдеться про те, що українець буде зобов'язаний носити електронний браслет - йому заборонено залишати Будапешт.

Окрім того, чоловіку доведеться двічі на тиждень відвідувати відділок місцевої поліції.

64-річний український капітан на ім'я Юрій керував судном Viking Sigyn, яке врізалося у прогулянковий катер Mermaid.

У результаті аварії загинули 20 людей, ще 8 вважаються зниклими безвісти - їх тіла досі не знайшли.

Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Незабаром після аварії правоохоронці допитали українського капітана Viking Sigyn, після чого взяли його під варту.

Сам він повністю заперечує свою провину в тому, що сталося.

Пізніше в угорській поліції поліції повідомили, що за її даними у квітні українець був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах: нібито він керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.

Також, повідомляли правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону.

Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).