Гелікоптер здійснив аварійну посадку на хмарочосі Мангеттена

Гелікоптер здійснив аварійну посадку на даху хмарочоса у Нью-Йорку, повідомляє міська пожежна служба. Пілот загинув.

За словами губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, офісна будівля захиталася після невдалої посадки гелікоптера. Про це ж говорять і очевидці.

Куомо також повідомив, що на даху виникла пожежа, яку вдалося загасити. Частину людей з хмарочоса евакуювали, ніхто не постраждав.

Губернатор зазначив, що будь-яка новина про катастрофу повітряного судна лякає нью-йоркців після катастрофи 11 вересня 2001 року.

Інцидент стався у дощову і туманну погоду.За повідомленнями місцевих ЗМІ пілота звали Тім Маккормак. Він був єдиною людиною на борту вертольота Agusta A109E, повідомляє Федеральна авіаційна адміністрація (FAA).

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом за дощової і туманної погоди на Сьомій авеню.

Губернатор Куомо заявив, що наразі не виявлено жодних ознак технічної несправності.

"Вертоліт здійснив примусову посадку, або ж аварійну посадку на даху будівлі з тієї чи іншої причини", - сказав він журналістам на місці події.

"Виникла пожежа, коли вертоліт сів на даху. Люди, які були в будівлі, сказали, що вони відчували, як будівля трясеться".

Виступаючи в Білому домі в понеділок, президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа стала "великою трагедією" і "дуже сумною подією".

За інформацією видання New York Post, на даху будівлі на Сьомій авеню, де приземлився гелікоптер, немає спеціального майданчика для гелікоптерів.

Фотографії та відеозаписи з місця інциденту з'являються в соціальних мережах.

Зокрема, очевидці виклали відеозаписи пожежі на даху хмарочосу та евакуації з нього.