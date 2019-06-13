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Українська молодіжка вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу

12 червня 2019

Молодіжна збірна України здобула перемогу над командою з Італії у півфіналі Чемпіонату світу з футболу серед команд віком до 20 років. Матч завершився з рахунком 1:0.

Переможний гол українці забили на 65-й хвилині: простріл Юхима Коноплі з правого флангу точним ударом завершив Сергій Булеца.Цей гол став для нього вже третім на світовій першості, яка триває у Польщі.

Через видалення Дениса Попова, останні хвилини поєдинку українці догравали в меншості, але все ж змогли втримати переможний результат.

Перемога над італійцями забезпечила українцям місце у фіналі чемпіонату, де вони зійдуться з переможцем матчу Еквадор - Південна Корея.

Для української молодіжки це історичне досягнення: до цього "синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося дійти у світовій першості так далеко.

Перед початком матчу збірні України та Італії були єдиними командами, які не зазнали жодної поразки на цьогорічному чемпіонаті.

На груповому етапі світової першості українська молодіжка обіграла збірні США (2:1) і Катару (1:0), а також зіграла внічию зі збірною Нігерії.

В 1/8 фіналу Україна з рахунком 4:1 переграла збірну Панами, в 1/4 - Колумбію, матч завершився з рахунком 1:0.

Фінал чемпіонату світу серед команд віком до 20 років відбудеться в суботу, 15 червня.

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