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У Західній Африці під час нападу вбито сотню селян

11 червня 2019

Близько сотні людей стали жертвами різанини у центральній частині західноафриканської держави Малі цієї ночі.

Напад, за даними уряду Малі стався о 3 ночі на село Собане-Ку, населене представниками народу догон.

Пошук тіл загиблих триває, але чиновники повідомили про щонайменше 95 загиблих та 19 зниклих без вісти. Деякі тіла були спалені.

У Малі останнім часом відбулося кілька нападів з масовими жертвами, деякі за участі джихадистів, деякі через міжетнічну ворожнечу.

У районі зіткнень ворогують між собою догони-мисливці та представники народу фульбе, які займаються скотарством і ведуть напівкочовий спосіб життя.

Догони багато століть живуть в центральному Малі. Вони мають селища з давньою історією та дуже складну систему традиційних вірувань, яку поєднують з ісламом чи християнством.

Багато представників фульбе, з іншого боку, є напівкочовими пастухами, які пересуваються на великі відстані по кількох країнах Західної Африки.

Суперечки між фермерами та пастухами через ресурси є давніми, але зіткнення між ними загострилися після повстання джихадистів на півночі Малі у 2012 році.

Обидві сторони звинувачують одна одну у здійсненні нападів на тлі заворушень на півночі країни.

Фульбе, які переважно сповідують іслам, представники догонів часто звинувачують у зв'язках з джихадистами. Але зі свого боку, фульбе звинувачують у нападах угруповання самооборони догонів Dan Na Ambassagou.

У тому ж регіоні в березні понад 130 жителів села фульбе були вбиті озброєними людьми, що носили одяг традиційних мисливців-догонів.

Після нападу, угруповання Dan Na Ambassagou було заборонено урядом Малі.

Але організація, яка наполягає на тому, що вона є групою самооборони догонів і не має нічого спільного з вбивствами, відмовилася від закликів скласти зброю.Місія Організації Об'єднаних Націй в Малі у доповіді від 31 травня, заявила, що ситуація з безпекою в центральному Малі "продовжує погіршуватися".

У доповіді йшлося про те, що зіткнення між догонами та фульбе "загострилися через присутність екстремістських груп".

Цього року сотні людей загинули з обох боків.

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