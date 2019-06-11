Пожежа у психіатричній лікарні в Одесі: кількість жертв зросла

В Одесі пізно увечері сталася пожежа у психіатричній лікарні. Шестеро людей загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загоряння даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 сталося приблизно о 21:44. Пожежа охопила площу у 500 квадратних метрів.

Ліквідували пожежу о 23:19.

"Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб, з них 4 померли не приходячи до тями та 6 осіб у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом госпіталізувано", - зазначають у ДСНС.

Пізніше двоє госпіталізованих померли, а ще одну особу госпіталізували. Всього загинуло шість людей, госпіталізовано - п'ять.

У гасінні пожежі взяли участь 57 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський назвав подію "страшною трагедією" і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Також він доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману створити державну комісію з розслідування причин трагедії.

"Причини будуть з'ясовані", — написав він у Twitter.

Сам прем'єр написав у Facebook, що буде "проведено розслідування і встановлені винні".

"Ця трагедія — гірке нагадування, що найменша ваша недбалість здатна призвести до смерті ні в чому невинних людей. Давайте не тільки шукати винних, а й вчитись відповідальності!", — написав він, звертаючись до людей, які відповідають за пожежну безпеку.

За даними одеського видання Думская, серед загиблих є медсестра. Загалом у корпусі перебувало 57 людей, зокрема троє співробітників.

Територія психлікарні сильно задимлена. Рятувальникам постійно доводилося відновлювати запас кисню в балонах.