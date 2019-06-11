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У Бангладеш затримали 6-х українців: МЗС з'ясовує, що сталось

10 червня 2019

Українські дипломати звернулись до МЗС Бангладеш з проханням пояснити, чому у країні затримали шістьох українців.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

Посольство України в Індії звернулося нотою до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови, в яких перебувають українці, і повідомити про їхній стан.

Україна не має посольства у Бангладеш, посольство України в Індії за сумісництвом виконує ці функції.

У понеділок, 10 червня, має відбутися зустріч українських дипломатів в посольстві Бангладеш в Делі.

Український консул планує відвідати затриманих українців.

Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними.

За інформацією бангладешського видання BDNews24, українців затримали через підозру у шахрайстві з банкоматами.

Затримані перервали зв'язок між банкоматами і голвними сервреами за допомогою телефонних дзвінків і зняли гроші, цитує видання місцеву поліцію.

Там стверджують, що кошти знімали з банкоматів банку Dutch-Bangla Bank. З рахунків банку нібито зняли близько 3,5 тис. доларів.

З родичами українців зустрівся заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко.

На зустрічі з рідними узгодили, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії.

Група на місці має детально з'ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

В Адміністрації президента повідомляють, що затримані українці є спортсменами, вони із міста Бердичева. У подорож вирушили 29 травня, а востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. З першого червня й досі зв'язатися з ними не вдавалося.

"Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання", - розповіли у прес-службі АП.

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