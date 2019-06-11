Українські дипломати звернулись до МЗС Бангладеш з проханням пояснити, чому у країні затримали шістьох українців.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
Посольство України в Індії звернулося нотою до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови, в яких перебувають українці, і повідомити про їхній стан.
Україна не має посольства у Бангладеш, посольство України в Індії за сумісництвом виконує ці функції.
У понеділок, 10 червня, має відбутися зустріч українських дипломатів в посольстві Бангладеш в Делі.
Український консул планує відвідати затриманих українців.
Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними.
За інформацією бангладешського видання BDNews24, українців затримали через підозру у шахрайстві з банкоматами.
Затримані перервали зв'язок між банкоматами і голвними сервреами за допомогою телефонних дзвінків і зняли гроші, цитує видання місцеву поліцію.
Там стверджують, що кошти знімали з банкоматів банку Dutch-Bangla Bank. З рахунків банку нібито зняли близько 3,5 тис. доларів.
З родичами українців зустрівся заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко.
На зустрічі з рідними узгодили, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії.
Група на місці має детально з'ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.
В Адміністрації президента повідомляють, що затримані українці є спортсменами, вони із міста Бердичева. У подорож вирушили 29 травня, а востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. З першого червня й досі зв'язатися з ними не вдавалося.
"Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання", - розповіли у прес-службі АП.