Екологічна аварія: тонна хімікатів потрапила у Рось

До притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - інсектициду "Нурал B". Є загроза забруднення всієї річки, яка тече через кілька областей, у ній не можна купатися і ловити рибу.

Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої Церкви і в поліції.

Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині.

Небезпечна речовина потрапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.

Поліція повідомила, що забруднення водойми на сталося через потрапляння гербіцидів, які були вкрадені з сільгосппідприємств у Вінницькій області.

За інформацією місцевої влади, близько 22 вечора хімікати досягнуть території Білоцерківщини.

Чиновники просять людей не купатися, не пити воду, не випасати худобу в акваторії річки Рось.

В Умані і Білій Церкві відключають воду з 22:00, про це повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий. Населенення просять запастися водою.

Інформацію про аварію просять максимально розповсюджувати.

Спеціальні служби зробили заміри води та локалізують можливу зону ураження, кажуть у поліції.

Аварія сталася в ніч на неділю поблизу села Збаржівка на Вінниччині на відстані близько 5,4 км до гирла річки Рось.

"На заокругленій ділянці дороги автомобіль "Мерседес Спринтер" з'їхав з проїзної частини у водойму та перекинувся", - розповіли в поліції. У авто перевозили інсектицид "Нурел Д".

Автомобіль, який був без номерних знаків, загорівся.

Через загоряння сталася розгерметизація каністр з хімічними речовинами. Через це певна кількість речовини вигоріла або потрапила у водойму.

Поліцейські повідомили про подію екологічні служби.

За фактом забруднення водойми, що є притокою річки Рось, слідчі відкрили кримінальне провадження - ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років обмеження волі.

Крім того, відкрили справи за фактами крадіжок хімікатів. Їх використовують для обробки і захисту рослин у сільському господарстві.

Поліція опублікувала список населених пунктів, поблизу яких протікає річка Рось, і які можуть опинитися під загрозою. У списку десятки сіл і міста - Погребище, смт. Володарка, Біла Церква, смт. Рокитне, Богуслав, м. Корсунь-Шевченківський.