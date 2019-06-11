11.06.2019, Вівторок, 20:58

USD 26.3000

RUB 0.3950

EUR 29.6000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

10:06

У Західній Африці під час нападу вбито сотню селян

10:04

Україна перемогла Люксембург у відборі на Євро-2020

10:03

Пожежа у психіатричній лікарні в Одесі: кількість жертв зросла

09:58

Що в МВФ кажуть про Приватбанк

10:23

У Бангладеш затримали 6-х українців: МЗС з'ясовує, що сталось

10:21

Екологічна аварія: тонна хімікатів потрапила у Рось

10:20

Церква за проектом Гауді, яку почали будувати 137 років тому
Всі новини »

публікації »

Отруєння 30 дітей у таборі на Буковині
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Екологічна аварія: тонна хімікатів потрапила у Рось

10 червня 2019

До притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - інсектициду "Нурал B". Є загроза забруднення всієї річки, яка тече через кілька областей, у ній не можна купатися і ловити рибу.

Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої Церкви і в поліції.

Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині.

Небезпечна речовина потрапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.

Поліція повідомила, що забруднення водойми на сталося через потрапляння гербіцидів, які були вкрадені з сільгосппідприємств у Вінницькій області.

За інформацією місцевої влади, близько 22 вечора хімікати досягнуть території Білоцерківщини.

Чиновники просять людей не купатися, не пити воду, не випасати худобу в акваторії річки Рось.

В Умані і Білій Церкві відключають воду з 22:00, про це повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий. Населенення просять запастися водою.

Інформацію про аварію просять максимально розповсюджувати.

Спеціальні служби зробили заміри води та локалізують можливу зону ураження, кажуть у поліції.

Аварія сталася в ніч на неділю поблизу села Збаржівка на Вінниччині на відстані близько 5,4 км до гирла річки Рось.

"На заокругленій ділянці дороги автомобіль "Мерседес Спринтер" з'їхав з проїзної частини у водойму та перекинувся", - розповіли в поліції. У авто перевозили інсектицид "Нурел Д".

Автомобіль, який був без номерних знаків, загорівся.

Через загоряння сталася розгерметизація каністр з хімічними речовинами. Через це певна кількість речовини вигоріла або потрапила у водойму.

Поліцейські повідомили про подію екологічні служби.

За фактом забруднення водойми, що є притокою річки Рось, слідчі відкрили кримінальне провадження - ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років обмеження волі.

Крім того, відкрили справи за фактами крадіжок хімікатів. Їх використовують для обробки і захисту рослин у сільському господарстві.

Поліція опублікувала список населених пунктів, поблизу яких протікає річка Рось, і які можуть опинитися під загрозою. У списку десятки сіл і міста - Погребище, смт. Володарка, Біла Церква, смт. Рокитне, Богуслав, м. Корсунь-Шевченківський.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).