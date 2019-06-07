Чоловік із першої спроби вгадав код від сейфу, який не могли відкрити 40 років

Канадець зумів відкрити сейф, який десятиліттями стояв закритим у невеликому музеї, відгадавши код з першої спроби.

Стівен Міллс відвідав Музей спадщини міста Верміліон зі своєю сім'єю, коли відкрив старий сейф просто так "для сміху".

Музей у провінції Альберта раніше багато разів намагався розблокувати старий сейф — безрезультатно.

Металевий ящик не відкривали з кінця 1970-х років.Музей, що розташований в старій цегляній будівлі школи, має колекцію артефактів з історії міста Верміліон, населення якого близько 4 000 людей.

Пан Міллс, з Форт МакМюррей, провінція Альберта, відвідував Вермільйон зі своєю родиною під час тривалих вихідних у травні.

"Коли ми подорожували кожного літа, то дійшли висновку, що кожне маленьке місто, незалежно від того, куди ви поїдете, має що запропонувати", — сказав він BBC.

Коли родина привезла дітей до Верміліона, то вирішила відвідати місцевий музей, де для них провів тур волонтер Том Кіблвайт.

Одним з експонатів у музеї й був сейф, який спочатку був у готелі "Брансвік", який відкрився у 1906 році.

Сам сейф, як вважають, придбали у 1907 році.

Його подарували музею на початку 1990-х років після того, як готель змінив власника і його відремонтували.

Пан Міллс сказав, що коли їм показали сейф, то вся родина "була заінтригована".

Музей раніше залучав експертів, аби відкрити сейф, пробував найпоширеніші комбінації й зв'язувався із колишніми співробітниками готелю, аби дізнатися, чи не пригадають вони код.

Як і сім'я Міллс, інші відвідувачі музею намагались відкрити сейф, однак без успіху.

"Я сказав [пану Кіблвайту]: це божевільна капсула часу. Ми навіть не знаємо, що в ній", — розповів пан Міллс, який працює зварювальником.

Він помітив, що циферблат замка має цифри від нуля до 60, і вирішив спробувати 20-40-60.

"Типовий кодовий замок, три рази за годинниковою стрілкою — 20 — два рази проти годинникової стрілки — 40 — один раз за годинниковою стрілкою — 60, спробував ручку і дверцята відкрились", — сказав він.

"Я можу підтвердити, що його не відкривали протягом тривалого часу, тому що з замка вилетів пил".

Пан Кіблвайт сказав BBC "це було дивовижно", коли він повернувся і побачив, як двері відкриваються.

На жаль, жодного скарбу. Він містив лише старий платіжний лист і частину форми для замовлення у ресторані, що датується кінцем 1970-х років.

Також там були чек за замовлений грибний бургер на 1,50 канадських доларів та пачка цигарок на 1 канадський долар.

"Справжньої цінності ці предмети не мають, але представляють великий інтерес для нас. Це дає нам певне уявлення про те, як виглядали різні місця у 1977-78 роках", — сказав пан Кіблвайт.