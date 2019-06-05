П'яні поліцейські стріляли по пляшках, а поцілили в дитину

На вихідних українські соцмережі сколихнули подробиці трагічної події в Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Там у п'ятницю вдень місцеві поліцейські у нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї у голову п'ятирічного Кирила. Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

Імен поліцейських правоохоронці не називають.

Зараз вони затримані й очікують на обрання запобіжного заходу.

Хлопчик перебуває у лікарні в Києві у тяжкому стані.

У п'ятницю, 31 травня, до реанімації лікарні у Переяслав-Хмельницькому потрапив хлопчик із тяжким пораненням голови.

Спочатку, як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), працівники поліції встановили, що хлопчик, буцімто, "з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови", коли грався разом з іншими дітьми біля свого дому.

Однак потім, коли лікарі зробили хлопчику операцію і виявили вогнепальне поранення голови, поліцейські "провели додатковий огляд місця події" і знайшли гільзи від патронів та банки.

Після цього під підозру потрапили двоє працівників поліції Переяслав-Хмельницького. У них вдома провели обшуки, вилучивши "патрони та іншу зброю".

Згодом ДБР повідомило їм про підозру, звинувативши у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За законом, у разі якщо їх визнають винними, їм може загрожувати покарання громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Як повідомили ВВС News Україна у ДБР, слідчі встановили, що у п'ятницю по обіді двоє поліцейських "відпочивали та вживали спиртні напої на подвір'ї приватного сектору".

"Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були встановлені у вигляді мішеней навпроти ділянки місцевості, де могли перебувати сторонні люди", - розповіла нам у коментарі речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Попри те, що такими діями вони могли завдати шкоду громадянам..., вони продовжили стріляти. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, діючи зі злочинною необережністю, влучили у дитину", - зазначає вона.

Спочатку голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що поліцейські були "поза службою, без табельної зброї".

Однак у ДБР цю інформацію підтвердити поки що не змогли.

"Поки що не встановлено, яка саме це була зброя. Досудове розслідування триває", - сказала пані Іванова.

Чи визнали свою провину поліцейські, у ДБР також повідомити відмовились.

У понеділок в Голосіївському суді Києва чоловікам мають обирати запобіжний захід.

Прокуратура Київської області каже, що наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті та відсторонення від займаних посад.

До центральної районної лікарні в Переяслав-Хмельницькому хлопчика привезли із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки.

Звідти реанімобілем його транспортували до медзакладу в Києві - з огляду на важкість травми. Там йому провели повторну операцію.

Головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук розповів журналістам, що стан хлопчика - дуже важкий.

"Дитина перебуває у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легень... Пошкоджений головний мозок, ліва півкуля. По протоколах це заведено називати "бойова травма", яка передбачає максимальну резекцію кістрових структур. Тобто довелося видалити половину черепа, щоб набряклий мозок мав куди діватися", - розповів пан Гончарук.

"Будувати якісь прогнози зараз неможливо", - додав він.

Бабуся Кирила розповіла в коментарі Громадському, що дитину привезли в київську лікарню ввечері 1 черня й майже одразу прооперували:

"О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його мали з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Усе, що вони можуть сказати, це лише два слова: "Дуже тяжкий", - розповіла жінка.

Вона також повідомила, що у лікарню приїздило керівництво поліції, а про підозрюваних сказала так:

"Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п'яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися".