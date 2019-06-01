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"Найменшу у світі" недоношену дитину виписали з лікарні

31 травня 2019

З лікарні у США виписали дитину, яка народилася з вагою лише 245 г і вважається найменшою з тих, що вижили після передчасних пологів.

Дівчинка на ім'я Сайбі важила стільки ж, що і велике яблуко, коли народилася після 23 тижнів і трьох днів вагітності у грудні 2018 року.

Її перевели до відділення інтенсивної терапії лікарні Sharp Mary Birch у Сан-Дієго в Каліфорнії.

Лікарі сказали батькам Сайбі, що вона зможе прожити лише кілька годин.

Але п'ять місяців по тому її виписали з вагою здорової дитини - 2,5 кг.

Медсестра, яка піклувалася про Сайбі, сказала, що її одужання та виписка з лікарні на початку цього місяця були дивом.

Реєстр найменших дітей повідомив, що Сайбі вважається найменшою у світі недоношеною дитиною.

Попередній рекорд належав дитині з Німеччини, яка народилася з вагою 252 г у 2015 році, повідомляє реєстр, який веде Університет штату Айова.

Дитина, що народилася з вагою всього 268 г у Японії на початку цього року, вважається найменшим хлопчиком, який пережив передчасні пологи.

Мати Сайбі народила дівчинку за допомогою екстреного кесаревого розтину на три місяці раніше звичайного строку пологів.

Ці заходи вжили після того, як їй поставили діагноз: прееклампсія - ускладнення вагітності, пов'язане з високим кров'яним тиском, який може виявитися фатальним для матері і дитини.

У відео, опублікованому лікарнею, мама описала день народження дитини як "найстрашніший день мого життя".

"Я продовжувала говорити їм: "Вона не виживе. Вона... я ж лише на 23 тижні вагітності", - сказала мати, яка вирішила залишитися анонімною.

Народження Сайбі було настільки передчасним, що лікарі вважали її "мікронедоношеною". Так називають дитину, народжену до 28 тижнів вагітності. Немовлята, як правило, народжуються через 42 тижні.

Вона була настільки маленькою, що могла "вміститися у долоні членів команди, яка приймала пологи", повідомили у лікарні.

Її виживання, на думку лікарів, можна пояснити тим, що після пологів дитина не мала серйозних ускладнень.

"Сайбі практично не відчувала жодних медичних проблем, які типові для мікронедоношених, що, наприклад, можуть включати кровотечі з мозку, проблеми з легенями і серцем", - сказала лікарня.

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