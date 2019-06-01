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Підлітки у Британії висвітлюють шкіру, щоб не потерпати від расизму

31 травня 2019

Підлітки у Великій Британії висвітлюють шкіру за допомогою косметики, щоб не потерпати від расизму, йдеться в дослідженні благодійної організації NSPCC.

У 2017-2018 роках у Британії було зафіксовано 10 500 випадків прояву расової ненависті щодо неповнолітніх - в середньому це 29 випадків щодня.

"10-річна дівчинка розповіла NSPCC, що "намагалася зробити своє обличчя світлішим", бо інші підлітки ображали її і казали, що її шкіра "брудна".

Дівчинка зателефонувала на гарячу лінію Childline, щоб поділитися своїми проблемами: "Мої друзі більше не хочуть зі мною гуляти, бо люди почали запитувати, чому вони проводять час із кимось, хто має брудну шкіру".

"Я народилася у Британії, але ті, хто мене ображав, казали, щоб я забиралася в свою країну. Я цього не розумію, адже я звідси".

"Я навіть намагалася висвітлити обличчя за допомогою косметики, бо просто хочу ходити в школу і отримувати від цього задоволення".

11-річний хлопець так само розповів працівникам гарячої лінії, що намагався приховати особливості своєї зовнішності за допомогою косметики.

"У школі я потерпав від булінгу, бо я китаєць. Інші діти казали, що моя шкіра жовта, вигадували для мене образливі прізвиська. Все це мене дуже засмучувало", - зізнається він.

"Я намагався приховати те, як я виглядаю, за допомогою підводки для очей. Я не ділився проблемами з батьками, бо думав, що це дуже їх засмутить".

16-річна дівчина, яка має мусульманське коріння, розповідає: "Люди називають мене терористкою і продовжують казати, щоб я забиралася туди, звідки я приїхала".

У дослідженні NSPCC йдеться, що кількість випадків прояву расової ненависті щодо неповнолітніх постійно зростає: у 2015-2016 роках було зафіксовано 8 683 таких випадки, у 2016-2017 - 9 752, а у 2017-2018 роках - вже 10 571.

Також, кажуть в NSPCC, на гарячу лінію Childline здебільшого звертаються дівчата.

Голова Childline Джон Кемерон каже, що для багатьох підлітків досвід такого булінгу може стати причиною дуже серйозних емоційних переживань, наслідком яких може стати глибоке розділення британського суспільства.

"Якщо ми бачимо, як діти цькують своїх однолітків через їхнє походження, ми повинні втручатися і пояснювати їм, що це не нормально", - додає пан Кемерон.

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