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Трагедія в Будапешті: українського капітана арештували

31 травня 2019

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що врізалося у катер з туристами у Будапешті.

Зіткнення круїзного судна з прогулянковим катером на річці Дунай сталося у середу, 29 травня.

Катер перекинувся і затонув. Сімох людей вдалося врятували, але ще сім загинули, 21 людина зникла. Правоохоронці кажуть, що шансів на те, що їх знайдуть, майже немає.

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, й двоє угорських членів екіпажу.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що вже отримала докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Правоохоронці спочатку допитали капітана судна, яке врізалося в катер з туристами, а згодом вирішили взяти його під варту.

Затриманого ідентифікували як громадянина України на ім'я Юрій. Йому 64 роки.

Напередодні в поліції розповіли, що катер Mermaid ("Русалка") затонув за сім секунд після зіткнення з судном Viking Sigyn.

Журналістам показали кадри зіткнення, які зняли камери спостереження.

"Кадри показують, що перед зіткненням Mermaid повернувся до круїзного судна Viking Sigyn, яке, з якоїсь причини, перекинуло маленький катер, і він потонув за 7 секунд", - повідомив полковник поліції Адріан Пал.

Армійські водолази продовжують пошук зниклих, проте він ускладнюється високим рівнем води та течіями, які виникли після кількох днів потужних злив.

Людей шукають по всій акваторії Дунаю на південь від Будапешта. Угорська влада також звернулися до влади Сербії з проханням взяти участь в операції.

Тіла деяких загиблих знайшли в кількох кілометрах на південь від місця трагедії.

Представник угорської служби надзвичайних ситуацій Пал Дьорфі повідомив, що семеро врятованих людей були доставлені в лікарню з симптомами гіпотермії та шоку.

Очікується, що вже у п'ятницю до Будапешта прибуде міністр закордонних справ Південної Кореї. Також країна направила до Угорщини бригаду рятувальників і водолазів, які візьмуть участь у пошуковій операції.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай знаходяться кілька днів в угорській столиці.

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