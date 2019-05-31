На Рівненщині розбився гелікоптер ЗСУ

Пізно увечері 29 травня у Рівненській області під час навчально-тренувального польоту впав гелікоптер Мі-8 Збройних сил України. Екіпаж загинув.

"Загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області)", - повідомляється на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

Серед загиблих - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортові авіатехніки капітан Василь Романюк та старший лейтенант Павло Дацюк.

Зв'язок з гелікоптером було втрачено о 23:27. Катастрофа сталася біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області.Причини з'ясовуються.

"На місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.