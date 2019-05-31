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У Будапешті затонув прогулянковий катер

30 травня 2019

У столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер, на борту якого перебували 33 людини. За останніми даними, семеро людей загинули, тривають пошуки ще 19 пасажирів.

На борту катера перебували в основному туристи з Південної Кореї, повідомляє інформаційне агентство MTI. Офіційних підтверджень того, що серед зниклих або загиблих були громадяни інших країн, не надходило.

Як повідомляється, в катер врізалося інше судно, коли він стояв на якорі навпроти будівлі угорського парламенту. Після зіткнення катер перекинувся.

Затонулий катер ймовірно називається Hableany ("Русалка"). Він розрахований на 45 пасажирів.

Як випливає із заяви угорського МВС, приблизно за годину після катастрофи поліцейським і рятувальникам вдалося знайти 18 осіб, 14 з яких були в задовільному стані. Одного вдалося реанімувати, ще троє померли.

На Дунаї вже деякий час спостерігається високий рівень води через безперервні дощі, тому пошук зниклих ускладнений.

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