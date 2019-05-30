Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади

Косовський спецназ увійшов у населені сербами північні райони Косова і арештував місцевих поліцейських-сербів та кількох цивільних в рамках операції, яку влада Косова назвала "операцією проти організованої злочинності". Сербія відреагувала на це приведенням армії в бойову готовність.

Серби на півночі Косова почали зводити барикади на автошляхах та палити шини, аби завадити пересуванню косовського спецназу.

Пізніше Росія повідомила про затримання члена місії ООН в Косово - росіянина Михайла Краснощекова.

У миротворчих силах KFOR підтвердили, що поліцейські операції в Косово проводяться проти "осіб, обвинувачених в корупції і злочинності, а не проти сербів".

Республіка Косово проголосила незалежність 2008 року. Як незалежну державу її визнають 102 країни світу.

Сербія, яка втратила контроль над цією територією після конфлікту з країнами НАТО у 1999 році, не визнає незалежність Косова. У Белграді вважають цю територію, де понад 90% населення складають етнічні албанці і приблизно 5% - серби, автономною провінцією Косово та Метохія у складі Сербії.

Україна також не визнає незалежність Косова.

У Косові у 2013 році 10 громад зі значною часткою сербського населення утворили співдружність сербських громад, населення яких складає приблизно 100 тисяч людей. На цих територіях, які переважно розташовані на півночі Косова, не діє підпорядкована уряду Республіки Косово поліція.

Операція косівського спецназу відбулася наступного дня після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив сербському парламенту, що якщо не буде досягнуто компромісу у перемовинах між Сербією та урядом Косово, косовські албанці начебто нападуть на сербів у Косові.

"За відсутності компромісу албанці нападуть на сербів у Косові. Хоча це важко, і ми знаємо, що у Косово НАТО, ми не допустимо погрому сербів", - сказав Вучич у понеділок.