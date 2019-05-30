30.05.2019, Четверг, 09:29

USD 26.5000

RUB 0.3970

EUR 29.5000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

11:31

Скільки українці витрачають на їжу

11:30

США змінили процедуру оформлення незаконних мігрантів

11:25

США допомагають українцям перевезти радіоактивні відходи з-під Києва

11:23

Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади

15:45

Гето для мусульман - "жахіття на яву" для громади іммігрантів у Данії

15:04

Міжнародні партнери просять відкласти старт вільного ринку електрики

14:58

На Херсонщині уже згорів острів
Всі новини »

публікації »

Вибори до Ради: як проголосувати не вдома чи на морі
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади

29 травня 2019

Косовський спецназ увійшов у населені сербами північні райони Косова і арештував місцевих поліцейських-сербів та кількох цивільних в рамках операції, яку влада Косова назвала "операцією проти організованої злочинності". Сербія відреагувала на це приведенням армії в бойову готовність.

Серби на півночі Косова почали зводити барикади на автошляхах та палити шини, аби завадити пересуванню косовського спецназу.

Пізніше Росія повідомила про затримання члена місії ООН в Косово - росіянина Михайла Краснощекова.

У миротворчих силах KFOR підтвердили, що поліцейські операції в Косово проводяться проти "осіб, обвинувачених в корупції і злочинності, а не проти сербів".

Республіка Косово проголосила незалежність 2008 року. Як незалежну державу її визнають 102 країни світу.

Сербія, яка втратила контроль над цією територією після конфлікту з країнами НАТО у 1999 році, не визнає незалежність Косова. У Белграді вважають цю територію, де понад 90% населення складають етнічні албанці і приблизно 5% - серби, автономною провінцією Косово та Метохія у складі Сербії.

Україна також не визнає незалежність Косова.

У Косові у 2013 році 10 громад зі значною часткою сербського населення утворили співдружність сербських громад, населення яких складає приблизно 100 тисяч людей. На цих територіях, які переважно розташовані на півночі Косова, не діє підпорядкована уряду Республіки Косово поліція.

Операція косівського спецназу відбулася наступного дня після того, як президент Сербії Александр Вучич заявив сербському парламенту, що якщо не буде досягнуто компромісу у перемовинах між Сербією та урядом Косово, косовські албанці начебто нападуть на сербів у Косові.

"За відсутності компромісу албанці нападуть на сербів у Косові. Хоча це важко, і ми знаємо, що у Косово НАТО, ми не допустимо погрому сербів", - сказав Вучич у понеділок.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).