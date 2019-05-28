Міжнародні партнери просять відкласти старт вільного ринку електрики

Останніми днями відразу кілька міжнародних установ і організацій, які роками підтримували реформи в Україні, висловились проти впровадження зараз однієї з таких реформ. Мова йде про запуск ринку електроенергії.

Прийнятий ще два роки тому закон визначає, що з 1 липня 2019 року Україна перейде до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками електроенергії, споживачами та постачальниками.

Ціни ж на електроенергію визначатимуться на ринкових засадах.

Ініціатори реформи передбачали, що за два роки державні органи та компанії мали б встигнути підготувати необхідні законодавчі, технологічні та організаційні зміни.

Міжнародні партнери, серед яких ЄС, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції і розвитку, не закликають повністю відмовитись від реформи, а лише відкласти її впровадження.

Згідно із заявою, впровадження ринку необхідно відкласти, бо Україна не змогла за два роки підготувати регуляторні норми та IT-системи, які необхідні для функціонування ринку.

Якщо ж запровадити ринок зараз, на думку партнерів, то постраждають "інтереси українських споживачів та учасників ринку".

"У поточному політичному контексті буде важче забезпечити управління цією реформою або ж втрутитися з метою усунення недоліків у випадку такої необхідності", — вважають ЄС та ЄІБ.

ЄБРР відзначає, що перенесення терміну запровадження ринку має супроводжуватися формуванням "чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск".

Відкласти запуск ринку можна внісши зміни до закону. Відповідний законопроект зареєстрований у Раді та передбачає призначити новою датою старту ринку 1 жовтня.