На Херсонщині уже згорів острів

Таких масштабних пожеж у плавнях не пам'ятають навіть найстаріші жителі Херсонщини. Від початку року вигоріло вже понад 110 га очерету та сухої трави - це вп'ятеро більше, ніж торік.

За даними ДСНС в Херсонській області, цього року вже зафіксували понад 280 пожеж.

Найбільше постраждали від вогню Олешківський та Голопристанський райони, а також околиці Херсона. Нещодавно поблизу обласного центру вигорів цілий острів на Дніпрі. Згоріли чотири дачі.

Окрім матеріальних збитків, пожежі завдають непоправної шкоди флорі та фауні Пониззя Дніпра.

Наукова співробітниця Чорноморського біосферного заповідника та офіційний консультант природного парку "Нижньодніпровський" Зоя Селюніна розповідає, що особливо загрозливі саме весняні пожежі:

"Адже о цій порі птахи будують свої гнізда, розмножуються ссавці. Ці пожежі мають катастрофічні наслідки для усього живого, особливо, коли вони виникають на природоохоронних територіях і у заповідних зонах природоохоронних територій".

Однією з таких територій є острів Янушев, який згорів на початку квітня. Цей прибережний острів є чи не найсприятливішим місцем серед водно-болотних угідь для птахів і риб.

Чимало пожеж трапляються через людей. Це ненавмисні, а часто і навмисні підпали. Пожежі знищують ікру, яку відкладають риби, горять тварини.

"Неодноразово ми знаходили обгорілих дитинчат великих ссавців, наприклад, диких свиней, косуль, тощо. Страждають і дрібні ссавці, зокрема ті, які занесені до Червоної книги. Наприклад, землерийки, кутори, миші-крихітки. Страждають і птахи, які гніздяться в очеретяних заростях. Вони втрачають свої гнізда, які вже підготували для виведення пташенят", - каже Зоя Селюніна.