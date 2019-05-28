28.05.2019, Вівторок, 23:21

USD 26.3000

RUB 0.3970

EUR 29.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

15:45

Гето для мусульман - "жахіття на яву" для громади іммігрантів у Данії

15:04

Міжнародні партнери просять відкласти старт вільного ринку електрики

14:58

На Херсонщині уже згорів острів

14:57

В Японії чоловік напав із ножем на дітей

11:15

Кілька сотень школярів у Лос-Анджелесів вийшли на центральну площу міста

11:07

Фільм "Паразит": цьогорічний переможець Каннського фестивалю

11:05

Ураган "Ханна" в Уельсі підняв з моря доісторичний ліс
Всі новини »

публікації »

Що відбувається з гривнею і яким буде курс влітку
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

В Японії чоловік напав із ножем на дітей

28 травня 2019

У японському місті Кавасакі озброєний ножами чоловік напав на групу школярів, які чекали на автобус.

Під час нападу, як повідомляється, двоє людей загинули, 16 отримали поранення. Поліція підтвердила загибель однієї дівчинки.

Підозрюваний, за повідомленнями, трохи старше 50 років, завдав собі удар ножем у горло. Його заарештували, проте чоловік помер від отриманого поранення.

Мотив нападу невідомий.

За інформацією японської телерадіокомпанії NHK, поліція виявила два ножі на місці події.

Представник пожежної служби Кавасакі повідомив AFP, що повідомлення про напад на школярів надійшло о 7:44 ранку за місцевим часом.

Водій шкільного автобуса розповів NHK, що бачив, як підозрюваний наближається до черги школярів, які саме чекали на автобус в одному з житлових районів міста.

"Я побачив чоловіка біля автобусної зупинки, який стікав кров'ю. Я бачив також, що молодші школярі лежать на землі. Тут тихий район. Дуже страшно бачити подібне", — розповів очевидець в інтерв'ю NHK.

Рівень злочинності в Японії — один з найнижчих у світі, але останнім часом зросла кількість нападів із застосуванням холодної зброї.

У 2016 році в центрі для людей з психічними захворюваннями колишній працівник вдарив ножем 19 людей. Як повідомляється, він сказав, що хотів, аби люди з обмеженими можливостями зникли.

У 2008 році чоловік в'їхав на фургоні у жвавий район в Токіо, після чого почав завдавати ударів ножем пішоходам. Тоді загинули семеро людей.

У 2001 році чоловік з ножем напав на школярів у Осаці. Тоді загинуло вісім людей.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).