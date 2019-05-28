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Ураган "Ханна" в Уельсі підняв з моря доісторичний ліс

27 травня 2019

Доісторичний ліс, який залишався похованим під піском та водою протягом 4,5тисяч років, раптово з'явився після урагану в Уельсі.

Під напором сильного вітру море відступило, оголивши поклади торфу, під яким ховалися дерева. Потім цей торф розвіяв вітер.

Скам'янілі дерева можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон.

У XVII столітті був записаний міф про загиблу під водою цивілізацію, яку називали "Затонулою сотнею".

Вважають, що ця територія була колись родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами.

В легендах розповідається, що цю землю неодноразово затоплювали сильні шторми.

У VI столітті н.е. в цьому районі було затоплено 16 сіл, багато людей загинули.

Один з міфів розповідає, що ці родючі землі розташовані приблизно в 30 км на захід від нинішньої берегової лінії, в теперішній акваторії затоки Кардіган.

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