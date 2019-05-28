Не протримався і дня: "міст Кличка" частково закрили через вандалів

У Києві закрили через пошкодження ділянку пішохідно-велосипедного мосту, який відкрили напередодні в центрі столиці.

На двох фрагментах скляної підлоги тріснуло скло, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму", - написав мер у Facebook.

За його словами, у скло могли стріляти знизу."Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли", - зазначив пан Кличко.

Він зазначив, що звернувся до правоохоронних органів терміново з'ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося.

У поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини пошкодження скла пішохідного мосту.

"На час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту", - зазначили в поліції.

Пішохідно-велосипедний міст, який сполучає Володимирську гірку та Арку дружби народів відкрили в суботу, 25 травня.

На відкритті мер Києва Віталій Кличко назвав міст "унікальним об'єктом".

Частину перекриття мосту зроблено зі скла.

Під час церемонії відкриття Віталій та Володимир Клички пострибали на скляній частині, щоб довести її надійність.

Як запевнив мер, 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження у 1150 кг.

Вартість будівництва мосту, а також укріплення схилів і реконструкції парку "Володимирська гірка" склала понад 400 мільйонів гривень, з них сам міст обійшовся в понад 270 мільйонів.

Довжина мосту складає 210 метрів, ширина - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків, мостовий перехід зроблений з бетону і пластику. Висота опор перевищує 30 метрів.

Будівництво мосту тривало п'ять місяців і супроводжувалося низкою гучних скандалів.

Спочатку виникло непорозуміння через критику будівництва з боку ЮНЕСКО, а потім швейцарські архітектори звинуватили київську владу у неправомірному використанні проекту мосту, який вони надавали на конкурс ще в 2013 році.