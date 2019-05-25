Поліція розслідує підкуп виборців у Славутичі, підозрюють депутата Орлова

Національна поліція України розпочала у Славутичі розслідування у справі про підкуп виборців на користь Петра Порошенка.

За попередньою інформацією, у причетності до злочину підозрюють депутата місцевої міської ради, члена фракції БПП «Солідарність» Максима Орлова. Як відомо, ряд розслідувань за фактом масових підкупів розпочалися після оприлюднення схем, за якими відбувалася скупка голосів під час президентської гонки цього року, нагадує Інтернет-видання «From-UA».

У поліції повідомляють, що Орлов, імовірно, був організатором сітки виборців у Славутичі. Він збирав команду для будівництва системи, ставив завдання та контролював їх виконання. Через нього також проходили всі тіньові бюджети для скупки голосів. Поки що точно не відомо, про які саме суми готівки йдеться. Є припущення, що це були мільйони гривень.

У мережі також опинилося фото переписки Орлова з координатором одного з виборчих штабів. Невідомий абонент нагадує депутатові про гроші, який той мав передати за роботу. Однак Орлов уникає прямих відповідей. Можливо, він вирішив не платити координаторам і залишити гроші собі, коли стало зрозуміло, що вибори Порошенко все одно програє.

Крім того, раніше стало відомо, що депутата Славутицької міської ради та керівника первинної профспілкової організації Чорнобильської АЕС Максима Орлова затримали на хабарі. За попередньою інформацією, йдеться про 100 тис грн, які посадовець вимагав за перемогу в тендерній процедурі. Про це повідомив ресурс «Голос.UA».

«Якщо факт вимагання та отримання хабаря буде доведено в суді, то Максиму Орлову загрожує штраф та в’язниця на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Про депутата Славутицької міської ради Максима Орлова відомо, що він має тісні зв’язки з анексованим Кримом. Постійно перетинає кордон і досі володіє на захопленому Росією півострові нерухомістю – приватним будинком», – йдеться у публікації інформаційного порталу.

Важливо, що в інших містах України також тривають розслідування щодо підкупу виборців. Зокрема, у Василькові. Нагадаємо, що Олександр Дубінський в ефірі «НАШого» телеканалу прокоментував скандал з опублікованими на «1+1» матеріалами, що компрометують Петра Порошенка.

«Нам передали матеріали, які стосуються всієї мережі підкупів виборців, організації роботи тіньових штабів «Блоку Петра Порошенко» в Київській області. Всі ті волонтери в наметах БПП «Солідарність» насправді отримують гроші. Документи свідчать про те, що вони отримують 4200 грн в місяць», - розповів Дубінський.

Він також заявив, що всі керівники районних штабів є керівниками районів, чиновниками, депутатами БПП. «Це і є використання адмінресурсу для досягнення мети у вигляді результату для Порошенка на виборах. Цим людям виплачуються нелегальні чорні гроші. Сума 8,2 млн грн в місяць витрачається на роботу цього штабу», - заявив український журналіст.

Якщо факт участі у підкупі виборців депутат Орлова підтвердиться, його можуть судити одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу: підкуп виборців, хабарництво, розкрадання державного бюджету, перевищення службових повноважень тощо.