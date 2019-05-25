Депутата Славутицької міськради Максима Орлова затримали на хабарі

Депутата Славутицької міської ради та керівника первинної профспілкової організації Чорнобильської АЕС Максима Орлова затримали на хабарі.

За попередньою інформацією, йдеться про 100 тис грн, які посадовець вимагав за перемогу в тендерній процедурі. Про це повідомляє ОРД.

Спільну операцію провели працівники прокуратури та Національної поліції. Максима Орлова затримали у міській раді під час передачі готівки. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. А також готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального Кодексу України, та клопотання про обрання запобіжного заходу. Більше інформації правоохоронці наразі не надають, посилаючись на таємницю слідства.

Якщо факт вимагання та отримання хабаря буде доведено в суді, то Максиму Орлову загрожує штраф та в’язниця на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про депутата Славутицької міської ради Максима Орлова відомо, що він має тісні зв’язки з анексованим Кримом. Постійно перетинає кордон і досі володіє на захопленому Росією півострові нерухомістю – приватним будинком.

Громадські активісти підозрюють, що Орлов – агент Кремля і має завдання розхитувати ситуацію навколо Чорнобильської АЕС, яка є стратегічним об’єктом. Не виключено, що Орлов працював у змові з колишнім керівником ЧАЕС Ігорем Грамоткіним, проти якого відкрито кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів на ЧАЕС.

За інформацією слідства, як мінімум з 2012 року керівництво станції займалося діями, які можна розцінити як махінації на тендерах. Ці звинувачення викладені в ухвалі Печерського райсуду Києва від 15 червня 2016 року. Про це детальну пише інформаційний ресурс «Главком» у статті «Афера тривалістю в 13 років. Як заробляли на «мирному атомі».

Після того, як Грамоткін подав у відставку, Орлов виступив на його захист: інтерв’ю опубліковано на сайті ЧАЕС. Цікаво, що інтерв’ю написано російською мовою та підписано самим Орловим. Тобто виходить так, що він записав розмову сам із собою, що чітко видно зі структури та стилістики тексту, і користуючись адмінресурсом, забезпечив публікацію на офіційному сайті ЧАЕС.

У міській раді Славутича Максим Орлов тісно співпрацював з секретарем ради Володимиром Борисовим, якого учасники АТО звинуватили у сепаратизмі. Як відомо, Борисов прийшов на заходи з нагоди Дня Перемоги у Славутичі, прикрашений проросійською георгіївською стрічкою. З ініціативи учасників АТО Борисов був звільнений із займаної посади.