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Джонні Депп звинуватив Ембер Герд в домашньому насильстві

21 травня 2019

Джонні Депп заперечив звинувачення своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка раніше заявляла, що актор її бив. За словами Деппа, це він, а не вона став жертвою насильства у їхніх стосунках.

У судовому позові актор вимагає від колишньої дружини компенсацію в $50 мільйонів доларів за наклеп.

Актор, серед іншого, запевняє, що Ембер Герд "намалювала собі синяки".

"Я категорично заперечував звинувачення з боку пані Герд відтоді, як вона озвучила їх у травні 2016 року і заперечуватиму це все життя".

Адвокат Ембер Герд, своєю чергою, вже відкинув звинувачення на адресу його клієнтки.

Актор розпочав підготовку позову про наклеп після того, як у грудні видання The Washington Post оприлюднило матеріал, де Ембер Герд розповіла, що стала жертвою домашнього насильства.

"Я ніколи не вчиняв насильства ані над пані Герд, ані над будь-якою іншою жінкою", - каже Депп.

"Це вона була злочинцем, а я жертвою. Змішуючи виписані за рецептом амфетаміни і безрецептурні препарати з алкоголем, вона неодноразово вчиняла акти насильства проти мене. Часто це відбувалося за участю третіх осіб, і в окремих випадках мені завдавалися тілесні ушкодження".

Адвокат пані Ембер Герд розповів журналу People: "Докази у цій справі очевидні: Джонні Депп неодноразово бив Ембер Герд", - каже він.

Джонні Депп і Ембер Герд почали зустрічатися у 2011 році - після того, як разом зіграли у фільмі Брюса Робінсона "Ромовий щоденник".

Вони одружилися у лютому 2015 року.

Через 15 місяців шлюбу Герд подала на розлучення і пояснила своє рішення "непримиренними розбіжностями".

Юристи акторки заявили, що протягом її нетривалого шлюбу з Деппом вона жила в страху, оскільки він не раз розпускав руки під час сімейних сварок. Втім, як зазначалося в заяві, Герд "не зверталася в поліцію, щоб не нашкодити кар'єрі Джонні".

На судових слуханнях у травні 2016 року Герд звинуватила Деппа в нападі: за словами акторки, під час сварки чоловік жбурнув у неї мобільний телефон.

Близькі та друзі Деппа обурилися "нахабною брехнею" пані Герд.

Уже в серпні актори домовилися про умови розлучення і заявили, що не прагнули заподіяти один одному фізичної або емоційної шкоди.

"Наші стосунки були дуже пристрасними й іноді неспокійними, але завжди сповненими любові", - йшлося в спільній заяві акторів.

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