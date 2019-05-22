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В Єгипті бомба вибухнула поруч з туристичним автобусом: є поранені

21 травня 2019

Щонайменше 16 людей постраждали внаслідок вибуху бомби біля нового музею поруч з пірамідами у Гізі. За даними ЗМІ, серед постраждалих в основному іноземні туристи.

Вибуховий пристрій спрацював, коли автобус проїжджав повз огорожу музею.

AFP з посиланням на джерела повідомляє, що постраждали громадяни ПАР та Єгипту. За даними джерел, життю постраждалих нічого не загрожує.

Туризм - одна з основних статей доходу для єгипетської економіки, і ця індустрія в останні роки відновлювалася після Арабської весни 2011 року та вибуху російського літака у 2015 році, коли загинули 224 людини.

Це другий випадок за останні півроку, коли жертвами атак в Єгипті стають туристи.

У грудні троє в'єтнамських туристів та місцевий гід загинули внаслідок вибуху бомби.

Великий Єгипетський музей ще не добудований і має відкритися для відвідувачів у 2020 році.

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