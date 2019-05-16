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60-річна українка стала найкрасивішою бабусею світу

15 травня 2019

Світлана Гасс доводить, що життя після 50 лише починається.

Їй от-от виповниться 60, вона має 12-річного онука, але сама зовсім не схожа на бабусю!

Ця струнка приваблива жінка – володарка титулів Найкрасивіша бабуся світу та Ms. Transcontinental Classic. Конкурси відбувалися у Болгарії та США. Там українка Світлана Гасс спричинила справжній фурор, пише ТСН.

Вона народилася в Одесі, отримала фах модельєра-конструктора та фінансиста. Згодом вийшла заміж і народила дитину. На жаль, чоловік Світлани помер рано: на той момент їхній доньці було лише 11 років, а в Україні панувала економічна криза 90-х.

Тоді жінці довелося піти у торгівлю та самій почати розвивати бізнес. Ще через кілька років Світлана відкрила салон краси: мріяла, щоб українські жінки доглядали за собою так, як це роблять за кордоном. Зараз вона регулярно влаштовує в своєму закладі безкоштовні дні для пенсіонерів.

Увесь цей час Світлана Гасс не лише багато працювала, а й займалася спортом — бігом, плаванням у морі та фітнесом. Не зупинилася й коли стала бабусею!

А нещодавно в життя Світлани несподівано прийшла популярність. Її донька крадькома записала маму на міжнародний конкурс краси для бабусь. Світлана не лише перемогла усіх конкуренток: її помітили представники Америки та запросили на конкурс до Атланти на Ms. Transcontinental Classic. 60-річна українка і там стала першою.

Також Світлана Гасс потрапила до Книги рекордів України як модель поважного віку. Та попри усі свої досягнення — на пенсію вона не збирається. Зараз Світлана їздить на фотосесії по всьому світу, розповідає жінкам, як доглядає за собою та хоче запевнити усіх: життя після 50 лише починається!

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